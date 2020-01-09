مصادر الثنائي الشيعي للشرق الاوسط:لتشكيل حكومة تعبِّر عن دقة هذا الوضع

كشفت مصادر مطلعة على موقف "​الثنائي الشيعي​" لـ"الشرق الأوسط"، إنه بات من الضروري العمل لتشكيل حكومة تعبِّر عن دقة هذا الوضع، من دون أن يعني ذلك نسف كل الجهود السابقةـ إنما العمل على تطوير المسار.

ولفتت إلى ان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ اتصل برئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​، وحثه على العودة إلى ​لبنان​، وهو ما لاقى تجاوباً منه، مرجحة أن يشارك الحريري في جلسة إقرار موازنة 2020 نهاية الشهر الحالي، في حال لم تولد ​الحكومة​ الجديدة.

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