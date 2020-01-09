لفتت مصادر مطلعة على موقف "​حزب الله​" في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "الحزب ليس بحاجة لنقل معدات عسكرية نحو الحدود الجنوبية فهي موجودة أصلاً هناك قبل الضربة الإيرانية وبعدها، والكل يعلم ​الصواريخ​ موجودة في المنطقة ولكنها بالطبع في مواقع سرية". وأكدت المصادر: "لا يبدو في الأفق أن هناك خطراً على ​الأمن​ والاستقرار في ​لبنان​ من بوابة الحدود الجنوبية".



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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر حزب الله للشرق الاوسط: لا خطر على الأمن والاستقرار في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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