شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات الضريبة على الدخل والمنازعات ضمن أجندة "خطة البرلمان" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن جدول أعمال اللجنة خلال الأسبوع المقبل، حيث تعقد اللجنة 7 اجتماعات، الأول صباح يوم الأحد لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والاجتماع الثاني صباح الأحد أيضًا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذلك نظر رأى مجلس الدولة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات والخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

وتعقد اللجنة اجتماعها الثالث عصر يوم الأحد لاستكمال صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، والاجتماع الرابع صباح يوم الاثنين وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذلك مناقشة مشروعى قانونين مقدمين مع النائبة ميرفت ألكسان و60 عضوًا آخرون (عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل.

وفى اجتماعها الخامس عصر يوم الاثنين تستكمل لجنة الخطة والموازنة صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، وتعقد الاجتماع السادس صباح يوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وتستكمل فى اجتماعها السابع والأخير خلال الأسبوع المقبل صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.