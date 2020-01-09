شكرا لقرائتكم خبر عن باحث يرصد 3 سقطات لـ"الجزيرة" أثناء تغطية أحداث مقتل قاسم سليمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد محمد حامد الباحث فى العلاقات الدولية، مجموعة من السقطات التى وقعت فيها قناة الجزيرة القطرية، خلال الأيام الماضية أثناء تغطيتها لتوتر الأحداث فى الأيام الماضية، وهى على النحو التالى :

1- قناة الجزيرة تعمدت عدم بث تصريح أردوغان بشأن تعزية إيران فى مقتل قاسم سليمانى.

2- قناة الجزيرة روجت لزيارة وزير الخارجية القطرى لإيران للتأكيد على أن الدوحة تناى بنفسها عن الأزمة وأنها ليست طرف فى الأزمة، رغم أن التقارير الأجنبية تتحدث أن الدرونز خرجت من قاعدة العديد الأمريكية فى الدوحة.

3- ظهر ضيف أمريكى على شاشة الجزيرة وأحرج السلطات القطرية بتأكيده على أن القاعدة الأمريكية فى الدوحة هى التى قد ينطلق منها أى هجوم أمريكى محتمل ضد إيران.

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كانت إيران شنت هجوماً استهدف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية فى العراق، معلنة ـ وفق روايتها ـ مقتل 80 شخصاً، وسط قلق دولى من استمرار التصعيد بين واشطن وطهران والذى ينذر بحسب مراقبين باندلاع حرب عالمية ثالثة.

الهجوم الذى اندلع فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أعقبه دفن جنرال إيران المقتول قاسم سليمانى، حيث طاف جثمانه منذ اغتياله مدن إيرانية عدة لتشعل مسيرات الجنائز التى واكبته حالة من الغضب وسط عموم الإيرانيين، قبل أن تعلن طهران الثأر لمقتله.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ذكرت فى بيان رسمى، أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا على القاعدتين، فيما نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسئول قوله إن عدد الصواريخ تعدى الـ15.

وفى أعقاب الضربة، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تغريدة على تويتر "كل شىء على ما يرام! لقد أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين فى العراق. تقييم الخسائر والأضرار جارٍ الآن. حتى الآن كل شىء على ما يرام".