شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. مناقشة مشكلات الصرف الصحى والمياه باجتماع "شكاوى البرلمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، 13 اقتراحًا برغبة مقدمة من النواب، بشأن إنهاء عدد من المشروعات الخدمية فى دوائرهم للتخفيف عن المواطنين، متعلقة بمشكلات عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض القرى والشوارع، وطلبات بإنشاء محطة مياه شرب في بعض القرى، بحضور ممثلي المحافظات المعنية.

ويشهد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة العوامية بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن سرعة الانتهاء من توصيل الصرف الصحي لعدد 8 قرى بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، واقتراح برغبة من النائب حسين غيتة، بشأن تغيير مكان إنشاء محطة الصرف الصحي المزمع إنشاؤها بزاوية برمشة بمحافظة المنيا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم، نائب دائرة المرج بمحافظة القاهرة، بشان إدراج وتوصيل خدمة الصرف الصحي لبعض الشوارع بحى المرج.

كما تناقش اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من بسام فليفل، نائب دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، بشأن استكمال الأعمال بمحطة الصرف الصحى بقرية درين وربطها بجميع القرى، والاقتراح برغبة المقدم من النائب لطفى شحاتة، بشأن مد خدمة الصرف الصحى لبعض قرى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب فايز حسين أبو خضرة، بشأن إقامة محطة رفع للصرف الصحي بقرية شبرا النخلة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حسين عشماوى، بشأن توصيل الصرف الصحى بعزبة الأجينة بمركز قليوب بمحافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد أبو علم، بشأن تخصيص قطعة أرض بقرية الفيلو لإنشاء محطة رفع صرف صحى بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط.

ويتناول الاجتماع أيضًا مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عاصم عبد العزيز مرشد، بشأن تغيير محطة وافد إلى محطة معالجة ثلاثية بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة عبير الخولى، بشأن إدخال خدمة الصرف الصحى لشارع حيوى بقرية اللامون بمركز الفيوم، والاقتراح برغبة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن إنشاء محطة مياه الشرب بقرية الراشدة بمحافظة الوادى الجديد، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبد السلام الضبع، بشأن إدراج منطقة شارع (16) بامتداد شارع الحصواية ضمن المخطط العمرانى بمحافظة قنا.