بريطانيا وكندا تؤكدان ضرورة عدم التصعيد عقب هجمات إيران الصاروخية

الخميس 9 يناير 2020

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، مع نظيره الكندي جاستين ترودو الحاجة إلى وقف فوري للتصعيد من كافة الأطراف في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق.



وخلال اتصال هاتفي بحث الزعيمان أيضا العمل سويا ومع شركاء دوليين لضمان عدم امتلاك إيران أي سلاح نووي.

وقدم جونسون التعازي في الكنديين الذين فقدوا أرواحهم في حادث الطائرة الأوكرانية التي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران اليوم، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

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كما حث جونسون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة وقف التصعيد مع إيران، خلال اتصال هاتفي أيضا.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان فجر الأربعاء، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض-أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية محدودة.

وجاء الهجوم الإيراني عقب أيام من استهداف واشنطن قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني خلال غارة جوية قرب مطار بغداد الدولي.