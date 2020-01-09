شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: الهجوم الإيراني هدفه قتل عسكريين أمريكيين والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف: "أعتقد، استنادا لما رأيت وما أعلمه، أنها (الضربات) كانت تهدف لإحداث أضرار هيكلية وتدمير عربات ومعدات وطائرات وقتل عسكريين. هذا تقييمي الشخصي".
ومضى قائلا: "لكن تحليل الأمر في أيدي محللي الاستخبارات المحترفين.. هم يبحثون الأمر".
وأثنى ميلي على القادة العسكريين على الأرض لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين الجنود الأمريكيين.
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