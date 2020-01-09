من هو المتعاقد الامريكي الذي قتل في قاعدة كي وان بكركوك

سلطت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الضوء على المتعاقد الأمريكي الذي تسبب مقتله في العراق بالتصعيد بين واشنطن وطهران، ودفع بالولايات المتحدة إلى اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وذكرت الصحيفة أن "المواطن الذي قتل في 27 كانون الاول الماضي بقصف قاعدة عسكرية قرب كركوك مستخدمة من قبل القوات الأمريكية، هو مترجم عراقي الأصل، واسمه نورس حميد، وعمره 33 عاما".

وقالت نور الخليلي، أرملة حميد إنه حصل على الجنسية الأمريكية عام 2017، ولهما ولدان عمرهما 8 سنوات وسنتان.

وتم نقل جثة حميد إلى الولايات المتحدة، وجرت مراسم تشييعه في مدينة ساكرامينتو بولاية كاليفورنيا.

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وقالت شركة Valiant Integrated Services التي تعاقد معها حميد، والتي تحملت تكاليف دفنه، إنه "كان يتميز بمؤهلات عالية وكان يحظى باحترام زملائه".

واتهمت واشنطن جماعات موالية لإيران بمقتله، وشنت غارة جوية على مواقع للحشد الشعبي في العراق.

وفي الـ3 من كانون الثاني الجاري، نفذت غارة أودت بحياة الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس بأمر مباشر من الرئيس دونالد ترامب.