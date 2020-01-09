- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النائب العام السوداني: الإخوان مارسوا الإقصاء ضد أطياف المجتمع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - النائب العام السوداني: الإخوان مارسوا الإقصاء ضد أطياف المجتمع
الخميس 9 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أكد النائب العام السوداني تاج السر الحبر، الأربعاء، أن نظام الإخوان البائد كان يمارس الإقصاء ضد كل أطياف المجتمع.
وقال الحبر، في تصريحات، خلال زيارته أسقف مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالخرطوم إليا مطر، إن "الغرض من الزيارة هو التهنئة ومشاركة الطوائف المسيحية احتفالاتهم بأعياد الميلاد".
وأشار إلى أن "الوثيقة الدستورية كفلت للجميع حقوقهم، وأنهم متساوون أمام العدالة والقانون دون النظر لأديانهم ومعتقداتهم".
ولأول مرة منذ ٨ سنوات، سمحت الحكومة السودانية بإقامة احتفالات أعياد الميلاد، ومنحت الطوائف المسيحية الغربية والشرقية عطلات بهذه المناسبة، إلى جانب يوم إجازة في كل ربوع البلاد.
وفي 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سحبت الولايات المتحدة السودان من لائحتها السوداء للدول التي تثير قلقا خاصا على صعيد حرية المعتقد التي أُدرج فيها قبل 20 عاما.
وجاءت هذه الخطوة بفضل الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية، للتصدي للانتهاكات الصارخة، المنهجية والمتواصلة لحرية المعتقد التي وقعت في ظل النظام السابق، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام السوداني: الإخوان مارسوا الإقصاء ضد أطياف المجتمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.