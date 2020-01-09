عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الدفاع الأمريكي: إيران أطلقت 16 صاروخا باليستيا على مواقع بالعراق

الخميس 9 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، الخميس، إن إيران أطلقت 16 صاروخا باليستيا قصير المدى من 3 مواقع مختلفة باتجاه قواعد عراقية تضم قوات أمريكية.



وأضاف إسبر، في تصريحات لصحفيين، أن إيران استهدفت قاعدة عين الأسد في العراق بـ11 صاروخا على الأقل وقاعدة في أربيل بصاروخ واحد على الأقل.

وأكد أن الأهداف التي ضربتها إيران تشمل خياما وساحة انتظار للسيارات، ودُمرت طائرة هليكوبتر إثر الهجوم.

وأشار إلى أن الجيش الأمريكي "لا يزال مستعدا وجاهزا"، لافتا إلى أن واشنطن استعادت "مستوى من الردع" بمواجهة طهران.

في السياق نفسه، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي إن الهجوم الصاروخي الإيراني كان يهدف لقتل عسكريين أمريكيين وإلحاق أضرار جسيمة بقاعدة عين الأسد.

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وألمح إلى أنه من السابق لأوانه قول إن كانت إيران ستنفذ هجمات أخرى، مشيرا إلى أنه "استنادا لما رأيت وما أعلمه، أنها (الضربات) كانت تهدف لإحداث أضرار هيكلية وتدمير عربات ومعدات وطائرات وقتل عسكريين.. هذا تقييمي الشخصي".

وتابع "لكن تحليل الأمر في أيدي محللي الاستخبارات المحترفين. هم يبحثون الأمر".

وأثنى ميلي على القادة العسكريين على الأرض لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين الجنود الأمريكيين.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي أن الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين بالعراق لم يصب أي أمريكي، مؤكدا أن واشنطن سوف تفرض مزيدا من العقوبات ردا على هذا الهجوم الصاروخي.

من جانب آخر، قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن مسؤولين بإدارة ترامب يعتقدون أن إيران تعمدت تفادي مناطق تمركز الجنود الأمريكيين خلال هجماتها الصاروخية.

وأشاروا إلى أن إيران ربما تكون اختارت إرسال رسالة بدلاً من المجازفة بعمل قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى القيام برد عسكري واسع النطاق، ما يعزز القول بأنها إشارة محتملة لإدارة ترامب بأن طهران تبحث عن التهدئة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان فجر الأربعاء، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض-أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية محدودة.