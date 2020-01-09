صور فضائية توضح الفشل "المتعمد" لضربة إيران على "عين الأسد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صور فضائية توضح الفشل المتعمد لضربة إيرانعلى عين الأسد

الخميس 9 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت صور من الأقمار الصناعية، الأضرار التي تسبب بها الهجوم الصاروخي الإيراني، على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق.



وشنت طهران، فجر الأربعاء، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأمريكي، وللتحالف الدولي في العراق، انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني.

وأظهرت الصور التي بثه موقع إذاعة "إن بي آر" الأمريكية نقلا عن شركة بلانت للتصوير عبر الأقمار الصناعية، الضربة الإيرانية على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية من الجو، والتي كشفت عن إصابة عدد من حظائر الطائرات في القاعدة الجوية، والتي بدت خالية.

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وكانت وسائل إعلام أمريكية قد كشفت نقلا عن مصدر وصفته بـ"المهم"، أن إيران "تعمدت" عدم استهداف وإصابة منشآت مهمة في قاعدة "عين الأسد"، صباح الأربعاء.

ونقلت عن مصدر "مهم"، قوله "التقييم الأولى الذي أجري خلال الليل، وجد أن إيران تجنبت الهدف عمدا".

ولم تخلف الضربة الإيرانية خسائر مهمة في القاعدتين، مما أثار تساؤلات بشأن مدى نجاعة العملية، وما إذا كان هناك اتفاق مسبق بين الطرفين.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ذكرت في بيان رسمي أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا على القاعدتين، فيما نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول قوله إن عدد الصواريخ بلغ 15.