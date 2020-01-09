شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قضايا × 7 طلبات إحاطة أمام لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 7 قضايا تناقشها لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من واقع سبعة طلبات إحاطة قدمها أعضاء مجلس النواب، في شأن مشكلات النقل والمواصلات فى المحافظات، وذلك بحضور الجهات ذات الصلة، وممثلين عن وزارة النقل.

ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى :

1. موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد إسماعيل بشأن الحاجة إلى منزل ومطلع الطريق للدائري عند شارع المنشية والثلاثينى بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

2. موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الغنى بشأن تنفيذ أعمال توسعة بطريق السويس الصحراوى الذى كان قد تم تجديده منذ ثلاثة أعوام مما يعد إهدارًا للمال العام.

3. موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق متولى بشأن الحاجة القصوى إلى إنشاء مخازن ومستودعات جمركية فى ميناء سفاجا، وذلك حفاظًا على أمتعة المواطنين ولتعظيم موارد الهيئة.

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4. موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب أحمد حسان بشأن الحاجة إلى أعمال تطوير طريق طور سيناء أمام رست المغربى ومحطة وقود أنور رسلان يحى مبارك القديم بمحافظة جنوب سيناء، بما يضمن تنظيم حركة السير على الطريق والحد من الحوادث فى هذه المنطقة.

5. موضوع طلب الاحاطة المقدم من النائب رياض عبد الستار بشأن حاجة أهالى ملوى بمحافظة المنيا إلى وقوف القطارات المميزة والمكيفة، بمحطة الروضة ملوى.

6. موضوع طلب الاحاطة المقدم من النائب محمود حمدى أبو الخير، بشأن عدم توقف قطارات القاهرة/أسوان، بشأن محطة سكة حديد البلينا بمحافظة سوهاج بالرغم من احتياج الأهالي لهذه القطارات.

7. موضوع طلب الاحاطة المقدم من النائب علاء عساسة بشأن التقصير والإهمال فى صيانة عدد 2 جرار سكة حديد وتركهما فى حالة تشغيل بمحطة قطار المنزلة بمحافظة الدقهلية منذ ثلاثة سنوات دون إبطال للماتور حتى أثناء توقفهما.