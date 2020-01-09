لغير المقبولين.. إعادة الاختبارات النفسية للمتقدمين لوظائف التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أتاحت البوابة الإلكترونية للتوظيف إمكانية إعادة خوض الاختبارات النفسية للمتقدمين لوظائف التعليم بعد 30 يومًا من موعد إعلان النتيجة، لغير المقبولين في المرة الأولى.

أطلقت وزارة التربية والتعليم، أكتوبر الماضي، البوابة الإلكترونية لتوظيف وتأهيل المعلمين للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، للتعاقد مع 120 ألف معلم "عقد مؤقت".

وحدثت البوابة الرسائل المرسلة إلى المتقدمين، الذين لم يجتازوا الاختبارات النفسية في المرة الأولى، حيث أرسلت رسالة "غير مقبول" للمتقدمين في وقت سابق.

تُعقد الاختبارات النفسية للمتقدمين لوظائف التربية والتعليم، تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة.

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وسبق أن قالت وزارة التعليم إن الاختبار النفسي مرحلة أخيرة قبل التعاقد وفق إجراءات البوابة الاليكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، عقب اجتياز المراحل الثلاثة الاولى ومن ضمنها مراجعه البيانات، وأنه من يتخطى الاختبار النفسي الذي يشرف على تنفيذه جهاز الطب النفسي للقوات المسلحة أصبح جاهزا للعمل.

وشددت البوابة، على جميع المتقدمين بضرورة متابعة البريد الإلكتروني المسجل سابقًا على البوابة، وكذلك متابعة حسابهم على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي.

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