ماذا يفعل الطالب عند حدوث عطل بـ"التابلت" أثناء الامتحان؟ التعليم تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن الإجراءات الواجب اتخاذها عند حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء عقد الامتحانات، المقرر عقدها السبت المقبل.

وتنطلق السبت المقبل 11 يناير الجاري، امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي، إلكترونيًا، بنظام الكتب المفتوح.

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وقالت الوزارة، إنه حال حدوث مشكلة أثناء الامتحان، على الطالب أن يحرر محضر إثبات حالة وإرسال صورة طبق الأصل للتطوير التكنولوجى بالإدارة والمديرية.

وشددت الوزارة على ضرورة استلام كل طالب اسم المستخدم وكلمة السر لدخول امتحانات المواد الأساسية ويسمح للطالب باستخدام الكتاب المدرسي فقط.

ولفتت إلى أنه يمكن للطالب الاستعانة بجهاز تابلت المعلم، عند حدوث عطل أو أي حدث طارئ لتابلت الطالب. ​