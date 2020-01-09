محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:
تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهر اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، لتوقيع بروتوكول تعاون لإنشاء "مدرسة هويتنا"، بأحد فنادق القاهرة في حضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
قالت الوزارة، إن "مدرسة هويتنا"، أول مدرسة رسمية مستدامة بين اتحاد بنوك مصر ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم .. "التعليم" توقع بروتوكولاً مع اتحاد بنوك مصر لإنشاء أول مدرسة مستدامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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