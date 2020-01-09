اليوم .. "التعليم" توقع بروتوكولاً مع اتحاد بنوك مصر لإنشاء أول مدرسة مستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهر اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، لتوقيع بروتوكول تعاون لإنشاء "مدرسة هويتنا"، بأحد فنادق القاهرة في حضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

قالت الوزارة، إن "مدرسة هويتنا"، أول مدرسة رسمية مستدامة بين اتحاد بنوك مصر ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.