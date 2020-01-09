محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
يعقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، بمقر وزارة الشباب والرياضة، لتوقيع برتوكول تعاون بين الوزارتين، لتفعيل تنفيذ الأنشطة والمشروعات الثقافية والشبابية من خلال الهيئات الشبابية والرياضية وقصور الثقافة.
يأتى توقيع البروتوكول في إطار التعاون بين وزارة الرياضة ومختلف الوزارات بما يخدم الشباب فى كل المجالات.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد عقدت بروتوكول تعاون مع الاتحاد الدولى والمصرى لكرة اليد، مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بهدف نشر لعبة كرة اليد بالمدارس، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الرياضة والثقافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.