اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الرياضة والثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

يعقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، بمقر وزارة الشباب والرياضة، لتوقيع برتوكول تعاون بين الوزارتين، لتفعيل تنفيذ الأنشطة والمشروعات الثقافية والشبابية من خلال الهيئات الشبابية والرياضية وقصور الثقافة.

يأتى توقيع البروتوكول في إطار التعاون بين وزارة الرياضة ومختلف الوزارات بما يخدم الشباب فى كل المجالات.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد عقدت بروتوكول تعاون مع الاتحاد الدولى والمصرى لكرة اليد، مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بهدف نشر لعبة كرة اليد بالمدارس، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.​