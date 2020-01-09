رئيس الوزراء الكندي يبحث هاتفيًا مع ترامب وجونسون التطورات مع إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا - (أ ش أ):

أجري رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، الأربعاء اتصالين منفصلين مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ناقش خلالهما الموقف في العراق والتطورات مع إيران.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء، أن ترودو ناقش في اتصاله مع ترامب حادث سقوط الطائرة الأوكرانية والحاجة إلى اجراء تحقيق مفصل لتحديد أسباب تحطم الطائرة.

كما تبادلا وجهات النظر حول الوضع في العراق والخطوات التالية فيما يتعلق بإيران. وأعرب الزعيمان عن قلقهما المشترك بشأن سلامة القوات المسلحة والعاملين الدبلوماسيين العاملين في المنطقة، مشيرين إلى إلى الأثر المحدود للهجوم الإيراني على قوات التحالف الثلاثاء.

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وأكد ترودو وترامب الحاجة إلى وقف التصعيد وأكدا على أهمية الاستمرار في دعم الاستقرار في العراق والحرب المستمرة ضد داعش.

وفي اتصال منفصل مع رئيس الوزراء البريطاني، قدم ترودو وجونسون عزائهما في وفيات حادث الطائرة الأوكرانية. كما ناقشا الأزمة في العراق، حيث أكدا على ضرورة وقف التصعيد والدور المهم الذي تقوم به قوات التحالف في مكافحة داعش وأهمية مهمة الناتو في بناء القدرات الأمنية في العراق.

كما تناول الاتصال أهمية عدم الانتشار النووي والاستقرار في المنطقة. واتفقا على العمل مع الشركاء الدوليين الآخرين للحد من التوترات في الشرق الأوسط.