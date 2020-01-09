الجيش العراقي يصدر بيانا حول سقوط صاروخين كاتيوشا بالمنطقة الخضراء

قال الجيش العراق في بيان، مساء أمس الأربعاء، إن صاروخي كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية.

وأضاف البيان أن "سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية وسنوافيكم التفاصيل لاحقا". بحسب "رويترز".

وقالت وكالة "سبوتنيك" للأنباء، أن قصفا استهدف مقر الحكومة العراقية،

وأن السفارة الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني، قوله بتعرض المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار.

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وحسب المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه،

فإن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، مبينا أن صاروخين سقطا بالقرب من محيط السفارة تحديدا على الشاطئ، والجرف.

وأضاف المصدر، أن الصاروخ الثالث تضاربت الأنباء حول سقوطه على المبنى الجديد للأمانة العامة لمجلس الوزراء القريب من السفارة الأمريكية.

وكشف مصدر أمني عراقي، أن خمسة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، وأحدها سقط في محيط السفارة الأمريكية، داخل المنطقة الخضراء.