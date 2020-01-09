وزير الدفاع الأمريكي: إيران أطلقت 16 صاروخا باليستيا قصير المدى

ضمن أخر أخبار إيران وأمريكا، قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن إيران أطلقت 16 صاروخا باليستيا قصير المدى من 3 مواقع على الأقل.
وأوضح وزير الدفاع الأمريكي- فى تصريحات للصحفيين فى مقر البنتاجون- أن 11 صاروخا على الأقل سقطت على قاعدة عين الأسد وصاروخ واحد على الأقل سقط
وقال"لم تحدث أضرار بشيء رئيسي والأهداف المصابة تشمل خياما وساحة انتظار وهناك أضرار بطائرة هليكوبتر".
وقال قائد عسكرى أمريكي كبير، إن " الهجوم الصاروخى الإيرانى بالعراق كان يهدف لقتل أفراد فيما بيدو".
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