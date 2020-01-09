وزير الدفاع الأمريكي: إيران أطلقت 16 صاروخا باليستيا قصير المدى

ضمن أخر أخبار إيران وأمريكا، قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن إيران أطلقت 16 صاروخا باليستيا قصير المدى من 3 مواقع على الأقل.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي- فى تصريحات للصحفيين فى مقر البنتاجون- أن 11 صاروخا على الأقل سقطت على قاعدة عين الأسد وصاروخ واحد على الأقل سقط

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على أربيل.

وقال"لم تحدث أضرار بشيء رئيسي والأهداف المصابة تشمل خياما وساحة انتظار وهناك أضرار بطائرة هليكوبتر".



وقال قائد عسكرى أمريكي كبير، إن " الهجوم الصاروخى الإيرانى بالعراق كان يهدف لقتل أفراد فيما بيدو".