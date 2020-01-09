الجيش الليبي يتقدم في الحدود الإدارية لبلدية مصراتة

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، الخميس، "إن الجيش الليبي يتقدم بخطى ثابتة في اتجاه الحدود الإدارية لبلدية مصراته وفي منطقة بوقرين وما حولها في اتجاه الغرب".

وأكد المحجوب، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن قوات كبيرة من الجيش تتقدم في أكثر من محور في اتجاه طرابلس ومصراتة، وأن المفاجأة خلال اليومين القادمين ستكون كبيرة ومفرحة للشعب الليبي.

وأوضح أن المليشيات في حالة انهيار تام، حيث إنهم أصبحوا يستخدمون السيارات المدنية ويعتمدون على القتال بالأسلحة الخفيفة، لكن كل ذلك لم يعد مجديًا أمام ضربات وتقدم الجيش الليبي.

وقدّر أن المليشيات الموجودة على حدود مصراتة بالمجموعات البسيطة حسب المعلومات المتوافرة، لافتا إلى أنهم في حال ارتباك والسلاح الجوي الليبي في استهدافهم بشكل مستمر منذ ليلة البارحة.

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وأشار إلى أنه نتج عن هذا القصف تفجير مخزني دخيرة للمليشيات بمنطقة أبوقرين، بالإضافة لتدمير أغلب الآليات والمدرعات، كما قصفت قوات الجيش مجموعة من المليشيات كانت تحاول التقدم باتجاه بونجيم جنوب مصراتة.

وتابع المحجوب "كنت صباح اليوم في مدينة سرت، حيث معنويات سكان المنطقة مرتفعة، ولا تزال الفرحة تعتلي وجوههم، بسبب خلاصهم من هذه المليشيات من ظلمها وقهرها".

وكانت شعبة الإعلام الحربي بالجيش أعلنت السيطرة على مجموعة عربات عسكرية في منطقة الوشكة، فيما أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن قوات الجيش تلاحق حاليا العناصر المسلحة الهاربة باتجاه كوبري السدادة شرقي مصراتة.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من سيطرة قوات الجيش الوطني على مدينة سرت بشكل كامل، في عملية عسكرية خاطفة ومفاجئة.

كما أحكمت القوات سيطرتها على المدينة الساحلية (450 كلم شرق طرابلس و250 كلم على مصراتة)، التي كانت تحت نفوذ "قوة حماية وتأمين سرت" التابعة لقوات حكومة الوفاق.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي يشن الجيش عملية عسكرية تحت اسم "طوفان الكرامة"، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات التي تسيطر عليها منذ سنوات.