- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سقوط صاروخي كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء ببغداد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سقوط صاروخي كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء ببغداد
الخميس 9 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قال الجيش العراقي، في بيان الأربعاء، إن صاروخي كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، لكن دون سقوط ضحايا. ولم يقدم البيان تفاصيل.
وقال البيان: "سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً".
وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان، فجر الأربعاء، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية محدودة.
وجاء الهجوم الإيراني عقب أيام من استهداف واشنطن لقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني خلال غارة جوية قرب مطار بغداد الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط صاروخي كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.