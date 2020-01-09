مؤلم.. قتلى وجرحى بعد إصطدام شاحنتين ضواحي مراكش!

شهدت الطريق الوطنية بإقليم الحوز، الأربعاء، حادث سير خطير، أدى الى مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وحسب مصادر محلية، فإن الحادثة التي وقعت بالقرب من قناة “لاروكاد” بعد اصطدام شاحنة من الوزن الثقيل مع شاحنة أخرى كانت تحمل عدد من “الكسابة”، الذين كانوا في طريقهم إلى سوق أربعاء السويهلة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحادثة تسبب في مقتل 4 أشخاص، فيما يرقد شخصين آخرين في قسم العناية المركزة، بمستشفى إبن طفيل بمراكش.
هذا وقد انتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتمصلوحت، إلى عين المكان حيث تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات هذه الحادثة.
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