بني ملال..تلميذة “تشرمل” صديقتها أمام إعدادية بسلاح أبيض

أقدمت قاصر على الإعتداء على تلميذة بعد خلاف بينهما، اليوم الاربعاء، أمام ثانوية المقفع الإعدادية بمدينة بني ملال.
وحسب مصادر “اليوم24″، فقد تطور خلاف بين تلميذتين تدرسان في السنة الاولى إعدادي إلى اعتداء إحداهن على الأخرى بواسطة سلاح أبيض.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الاعتداء تسبب في جرح عميق في وجه الضحية نقلت إثرها على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاج.
هذا وقد فتحت المصالح الأمنية، تحقيقا حول الحادث في انتظار الاستماع لمختلف الأطراف لمعرفة تفاصيل الواقعة.
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