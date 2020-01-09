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ترامب وأمين الناتو يبحثان الأوضاع بالشرق الأوسط
الخميس 9 يناير 2020
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث الوضع في الشرق الأوسط مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، الأربعاء.
وذكر متحدث باسم البيت الأبيض أن ترامب "أكد أهمية أن يزيد الحلف دوره في منع الصراعات والحفاظ على السلام في الشرق الأوسط".
من جانب آخر، اتّفق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مع الرئيس الأمريكي على ضرورة أن يؤدي الحلفاء الغربيون دوراً أكبر في منطقة الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين بالعراق، لم يصب أي أمريكي وكل جنودنا بخير.
وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان، فجر الأربعاء، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية لا تزال محدودة.
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