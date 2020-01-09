شكرا لقرائتكم خبر عن «غصن»: مستعد للسفر إلى فرنسا.. بشرط والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، إنه ربما يسافر لفرنسا إذا تأكد بأنه لن يواجه أي مشكلات على الحدود.

جاء ذلك ردا على سؤال خلال حديث لقناة فرنسية، حول إذا كان مستعدا لمواجهة المحاكمة في فرنسا.

وأضاف "غصن" لقناة (تي.إف.1): "إذا حصلت على ضمانات بعدم حدوث مشكلات عند الحدود فقد أذهب إلى فرنسا.. يمكنني الذهاب إلى البرازيل". وتابع: "(لبنان والبرازيل وفرنسا) ثلاث دول لا تسلم مواطنيها".

كان غصن قد عقد في وقت سابق مؤتمرا صحفيا موسعا ببيروت في أعقاب هروبه المفاجئ من اليابان إذ قال إن ممثلي الادعاء في طوكيو عاملوه "بوحشية" وكان ضحية لمؤامرة للإطاحة به من شركة نيسان لصناعة السيارات. وأصدرت الشرطة الدولية الانتربول "مذكرة حمراء" لاعتقاله.