شكرا لقرائتكم خبر عن «كونا» تنفي نشر تصريح حول انسحاب القوات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت «كونا» أنها لم تبث أي خبر بهذا الشأن، وشددت على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات والأخبار ونقلها والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والرسمية، ولفتت وفق ما بثته أمس الأربعاء، انتباه مشتركيها ومتابعيها على الموقع الإلكتروني إلى أنه تم اختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في مساءلة أي جهة أو شخص يثبت وقوفه وراء هذا الخبر غير الصحيح أمام القضاء.
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