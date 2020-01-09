شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يضيق على «الإخوان» ويحظر صحيفتين ومحطتي تلفزة والان نبدء بالتفاصيل

حظرت الحكومة السودانية، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، صحيفتين وأوقفت بث محطتي تلفزة تتلقى تمويلا «إخوانيا» خلال حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي أطيح به في أبريل من العام الماضي.

كما قررت الحكومة الانتقالية حل جميع نقابات واتحادات العمال والموظفين ومصادرة مقرات وممتلكات حزب الحاكم الإسلامي.

وأعلنت القرار لجنة «حظر وتفكيك نظام المؤتمر الوطني»، التي تتكون من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وأعضاء من تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير.

وفي السياق، أكد عضو مجلس السيادة، محمد الفكي، أن القرار يعني منع الصحيفتين من الصدور والمحطتين من البث، وأضاف: العاملون في هذه المؤسسات لن يتأثروا، فيما أكد التحفظ على مقرات وحسابات النقابات والاتحادات، وقال: الاتحاد الوحيد الذي رفض تسليم مقره هو «الصحفيين» وستتخذ ضده الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، قال عضو اللجنة، طه عثمان، في تصريحات صحفية: تحفظنا وحجزنا قناة الشروق الفضائية وشركة الأندلس التي تبث منها قنوات طيبة -يديرها ويمتلك أسهما فيها عبدالحي يوسف-، كذلك التحفظ على شركتي الرأي العام والسوداني.