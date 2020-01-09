نائب ترامب: لا نسعى لتغيير النظام بإيران بل نريده أن يغير من سلوكه

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الخميس، إن واشنطن لا تسعى لتغيير النظام في إيران بل تريد أن يغير نظام طهران من سلوكه.

وأضاف بنس، في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس نيوز، "تلقينا معلومات استخباراتية بأن إيران أرسلت رسالة للمليشيات بألا تتحرك ضد أهداف أمريكية".

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وتابع أن المعلومات الاستخباراتية أشارت إلى أنه قد يكون هناك هجوم، لافتا "لدينا نظام إنذار مبكر سمح لنا بنقل القوات لمكان آمن".

وأكد "أعتقد أننا آمنون الآن أكثر مما كنا عليه قبل مقتل قاسم سليماني".

كان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان فجر الأربعاء، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض-أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية محدودة.

وجاء الهجوم الإيراني عقب أيام من استهداف واشنطن قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني خلال غارة جوية قرب مطار بغداد الدولي.