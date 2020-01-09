مسؤول عراقي: عناصر مليشيات الحشد نفذوا هجوم المنطقة الخضراء

كشف مسؤول في وزارة الداخلية العراقية أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد تعرضت، ليل الأربعاء، لهجوم بصاروخي كاتيوشا لم يسفر عن سقوط أي ضحايا، مؤكدا أن مجموعة من مليشيات الحشد الشعبي هي التي نفذته.

وقال المسؤول في وزارة الداخلية العراقية لـ"العين الإخبارية"، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، "تعرضت المنطقة الخضراء لهجوم بصاروخي كاتيوشا، سقط أحدهما قرب مبنى قيد الإنشاء خلف السفارة الأمريكية، والآخر سقط قرب الجسر المعلق، ولم يسفرا عن وقوع أي ضحايا".

وتابع "المعلومات التي حصلت عليها الأجهزة الاستخباراتية العراقية تؤكد أن الهجوم نفذ من قبل مجموعة مشتركة من مسلحي مليشيات عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراق وكتائب الإمام علي"، لافتا إلى أن المروحيات التابعة للقوات الأمريكية ما زالت تجوب سماء بغداد.

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وأعلن الجيش العراقي، في بيان الأربعاء، أن صاروخي كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء التي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، لكن دون سقوط ضحايا، ولم يقدم البيان تفاصيل.

وأكد البيان "أن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً".

وكان الحرس الثوري الإيراني ذكر، في بيان فجر الأربعاء، أنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض-أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية محدودة.

وجاء الهجوم الإيراني عقب أيام من استهداف واشنطن للإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، خلال غارة جوية قرب مطار بغداد الدولي.