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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجبير: السعودية تقف إلى جوار الشعب العراقي وتسعى لتجنيبه أهوال الحرب
الخميس 9 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أكد عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، الأربعاء، أن بلاده تنظر للأوضاع في العراق باهتمام وحرص، وتعمل على إبعاد الشعب العراقي عن الحرب.
وكتب الجبير في تغريدة عبر حسابه على تويتر "السعودية تنظر للأوضاع في العراق باهتمام وحرص، وتعمل لإبعاده عن منزلقات الاقتتال والحرب".
وأضاف أن السعودية "ستقف إلى جانبه (الشعب العراقي) ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره".
واتّفق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة أن يؤدي الحلفاء الغربيون دوراً أكبر في منطقة الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال ترامب إن الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين بالعراق لم يصب أي أمريكي، وكل جنودنا بخير.
وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان فجر الأربعاء، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض-أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية لا تزال محدودة.
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