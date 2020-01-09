إطلاله مرتقبه لسيد المقاومة في ذكرى أسبوع الشهيدين القائدين سليماني والمهندس

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بيروت كشفت قناة المنار الفضائية عن إطلاله مرتقبة لسيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله في ذكرى أسبوع الشهيدين القائدين سليماني والمهندس.

وقالت في خبر لها: “يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الثانية والنصف من عصر يوم الاحد المقبل، وذلك خلال الحفل التأبيني الذي يقيمه حزب الله للقائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما الشهداء في قاعة مركز الامام الخميني في بعلبك وقاعة مجمع سيد الشهداء في الهرمل وحسينية النبطية وحسينية سحمر في البقاع الغربي ومجمع الامام الحسين (ع ) في صور ومجمع المرحوم موسى عباس في بنت جبيل.

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