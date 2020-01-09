النشرة: اندلاع حريق كهرباء في "صفدية مول" في مدينة صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بـ"إندلاع حريق كهرباء في "صفدية مول" مقابل حلويات منير البابا في حي القناية في صيدا حيث حاصر الدخان عدد من الموجودين فيه قبل ان تسارع فرق الاطفاء الى اخماده".

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