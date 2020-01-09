غسان سلامة يرحب بالدعوات الدولية لوقف النار في ليبيا

رحب موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة بالدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في ليبيا، داعيا إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في كامل ليبيا.
وناشد سلامة المجتمع الدولي، وخاصة الدول المعنية بالملف الليبي، الإستفادة من الزخم الراهن للدفع قدمًا بمسار برلين للوصول إلى توافق دولي حول الأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن، وإيجاد مظلة دولية لدعم وحماية المسارات الثلاثة التي اطلقتها بعثة الأمم المتحدة، لمعالجة الأزمة الليبية من جميع جوانبها، الاقتصادية والمالية، والعسكرية والأمنية، والسياسية.
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