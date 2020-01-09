وزير الدفاع الأميركي: نحن جاهزون لحماية قواتنا ولأية حالات طوارئ أخرى

أكد ​وزير الدفاع الأميركي​، ​مارك إسبر​ أن "​أميركا​ جاهزة لحماية قواتها ولأية حالات طورائ أخرى"، مشيرا الى انه "بحثت مع أعضاء الكونغرس الخطوات المقبلة للتعامل مع إيران".

واعلن اسبر ان "ايران أطلقت 16 صاروخا باليستيا قصير المدى من 3 مواقع على الأقل 11 منها سقطت على قاعدة عين الأسد وصاروخ واحد على الأقل سقط على أربيل"، مؤكدا ان "الولايات المتحدة استعادت مستوى من الردع بمواجهة إيران".