وزير الدفاع الأميركي: نحن جاهزون لحماية قواتنا ولأية حالات طوارئ أخرى

أكد وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر أن "أميركا جاهزة لحماية قواتها ولأية حالات طورائ أخرى"، مشيرا الى انه "بحثت مع أعضاء الكونغرس الخطوات المقبلة للتعامل مع إيران".
واعلن اسبر ان "ايران أطلقت 16 صاروخا باليستيا قصير المدى من 3 مواقع على الأقل 11 منها سقطت على قاعدة عين الأسد وصاروخ واحد على الأقل سقط على أربيل"، مؤكدا ان "الولايات المتحدة استعادت مستوى من الردع بمواجهة إيران".
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