رئيس الحكومة اليونانية: مكتب صندوق النقد في أثينا سيغلق في غضون أشهر

أعلن رئيس ​الحكومة اليونانية​ ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​ على هامش اجتماعه في ​واشنطن​ بمديرة ​صندوق النقد​ الدولي ​كريستالينا جورجيفا​، ان مكتب صندوق النقد ب​أثينا​ سيغلق أبوابه في غضون بضعة أشهر.

وفي تصريح له، اشاد ميتسوتاكيس بقرار اغلاق مكتب ​صندوق النقد الدولي​ في اثينا في الاشهر المقبلة.

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