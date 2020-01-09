شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يطالب الحكومة بتحويل حى الجنوب ببورسعيد إلى مدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، باقتراح برغبة وفقًا للمادة 234 من اللائحة الداخلية للمجلس، إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن تحويل حي الجنوب ببورسعيد إلى مدينة، حيث إنه لديه كل المقومات لتحويلها إلى مدينة.

وكان سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، قد أعلن عن إدراج منطقة المثلث جنوب بورسعيد ضمن مناطق الاستزراع السمكي الخاضع لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والتي يجوز فيها إقامة مزارع سمكية على مساحة أكثر من 30 ألف فدان.

وقال وهدان، إن المثلث يحافظ على أكثر من 16 ألف نسمة في بورسعيد، ويساعد بشكل كبير على زيادة إنتاج المحافظة من الأسماك وهو ما يعود بشكل كبير على دعم الإنتاج في الاستزراع السمكي بمصر لأنها تعد أكبر منطقة لإنتاج السمك.

واستطرد، أن ما أثير في القنوات المعادية للوطن فإنه والله لشرف لي أن تحاربني تلك القنوات فهذا يعنى أنني على الطريق الصحيح، كما يعني أن الحرب التي يتعرض لها الشرفاء لن تزيدهم إلا تمسكا بالوطن ومصالحه ولن نخشي في الحق لومة لائم ولن تخمد عزيمتنا كلمات هدامة من مغرض أو حاقد علي وطننا، وسنظل خلف القيادة السياسية نحارب الفساد و نعمل من أجل رفعة الوطن ومن أجل صالح المواطن المصري مهما كلفنا الأمر.

وتقدم وكيل البرلمان أيضًا باقتراح برغبة وفقًا للمادة 234 من اللائحة الداخلية للمجلس، إلى وزيري الزراعة والتنمية المحلية، بشأن إنشاء ميناء صيد على بحيرة المنزلة لخدمة الصيادين في كل من محافظة بورسعيد والدقهلية ودمياط.

وأكد أن بحيرة المنزلة من أهم وأكبر البحيرات الطبيعية، وأنه نظراً لما تشهده بحيرة المنزلة الآن من التطوير ورفع كفاءة البحيرة للاستفادة منها فى تنمية الثروة السمكية وزيادة الناتج القومي الكلى والعمل على سد الفجوة من البروتين، فإن الأمر يحتاج إلى ميناء للصيد على تلك البحيرة حتى يتسنى للصيادين ممارسة مهام الصيد فى ظروف مناسبة ورفع كفاءة عملية الصيد وحتى يكون هناك رقابة من الدولة على عملية الصيد وتنمية بحيرة المنزلة.

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وأشار وكيل البرلمان، إلى أن الموقع المميز لبحيرة المنزلة واتصالها بالبحر الأبيض المتوسط من خلال البواغيز والفتحات التى تسمح بتبادل المياه والأسماك جعلها من أهم البحيرات، وبناء عليه ضرورة إنشاء ميناء للصيد يساعد على نمو وتطوير البحيرة.

وكان النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، قد قدم اقتراح برغبة لإقامة مدينة للاستزراع السمكى، بمنطقة المثلث بجنوب بورسعيد، الواقعة على بحيرة المنزلة، بعد تطوير وتخصيص مساحة 30 ألف فدان للاستزراع السمكى فى تلك المنطقة، مؤكداً أنه فى حال مد المنطقة بمراكز بحوث وتم توفير الأعلاف، ونوعيات جيدة من الزريعة، وتم إمداد المرافق لتحويل الكهرباء، ستزود تلك المنطقة إنتاج الاسماك لنسبة تزيد على 35% من الانتاج الحالى، فضلاً عن عمل بطاقات حيازية وترخيص للأحواض، مشدداً على ضرورة دخول بنك التنمية والائتمان الزراعى لتمويل هذه المشروعات الصغيرة بقروض 7%، وهو ما سيوفر عوائد ضخمة، وكذلك توفير فرص عمل تزيد على 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.