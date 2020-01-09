وقالت بيلوسي "مخاوفنا لم تتبدّد" على الرّغم من المعلومات السرية التي اطّلع عليها النواب من مسؤولين كبار في إدارة ترمب خلال جلسة مغلقة عقدت لإطلاعهم على الظروف التي أملت على ترمب إصدار الأمر باغتيال سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قتل في غارة جوية في بغداد الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-النواب الأمريكي يصوت على قرار يمنع ترمب من حرب ضد إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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