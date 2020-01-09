عاجل-النواب الأمريكي يصوت على قرار يمنع ترمب من حرب ضد إيران

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أنّ المجلس الذي يهيمن عليه حزبها الديموقراطي سيصوّت الخميس على مشروع قرار يمنع الرئيس دونالد ترمب من خوض حرب ضد إيران بعدما أمر باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وقالت بيلوسي "مخاوفنا لم تتبدّد" على الرّغم من المعلومات السرية التي اطّلع عليها النواب من مسؤولين كبار في إدارة ترمب خلال جلسة مغلقة عقدت لإطلاعهم على الظروف التي أملت على ترمب إصدار الأمر باغتيال سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قتل في غارة جوية في بغداد الأسبوع الماضي.