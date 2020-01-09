عاجل-خالد بن سلمان: المملكة تسعى لتجنيب العراق خطر الحرب بين أطراف خارجية

‏صرح نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة وقيادتها تقف دوماً مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز، وستبذل مافي وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي.

وأضاف أن كل محب للعراق يريد له أن يتجنب الاضطرابات وكل ما يؤثر سلباً على أمنه واستقراره، وأن يستنهض همة شعبه لتعزيز دوره في عمقه العربي، وبلوغ المكانة التي تليق بما حباه الله من إمكانيات وطاقات.