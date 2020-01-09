وزير الخارجية يلتقي رؤساء وفود دول G20

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض، أمس، سفراء ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين لدى المملكة، والدول المدعوة للحضور والمشاركة في برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لـ2020، بحضور وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين، فهد المبارك، والمستشار بالديوان الملكي الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين فهد التونسي، وذلك في إطار ورشة العمل التي افتتحها سموه، وتقيمها وزارة الخارجية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجموعة العشرين. ورحّب الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته، برؤساء بعثات دول مجموعة العشرين لدى المملكة والدول المدعوة للحضور والمشاركة في برنامج رئاسة المملكة للمجموعة، مؤكدا أهمية برنامج المملكة الطموح لسنة رئاسة مجموعة العشرين، وأهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف المجموعة.



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