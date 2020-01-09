مشروع بـ365 ألف ريال لتوزيع مواد غذائية وإيوائية في صعدة

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية لتوزيع مواد غذائية وإيوائية في محافظة صعدة بقيمة 95 ألف دولار أمريكي يستفيد منها 72 ألف فرد.

وأوضح مدير إدارة الإغاثة العاجلة بالمركز فهد العصيمي أنه سيجري بموجب الاتفاقية توزيع 30 ألف سلة غذائية و1.500 خيمة و3.000 بطانية، و6.000 حقيبة إيوائية، تحتوي الحقيبة الواحدة على غطاء بلاستيكي وبساط وأدوات مطبخ ووعاء ماء ومصباح يعمل بالطاقة الشمسية وموقد طبخ وشبكة للناموس، تشمل الأسر الأكثر احتياجا في محافظة صعدة والنازحين منها إلى الجوف ومأرب وحضرموت، إضافة إلى المناطق المحاذية لصعدة.

تدشين

دُشن أول من أمس في مديرية ثمود بحضرموت، مشروع توزيع وتأمين المساعدات الغذائية الممول من المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويتضمن المشروع توزيع 30 ألف سلة غذائية خلال العام الجاري، يستفيد منها 90.000 فرد من الأسر الفقيرة والنازحين، في مديريات ثمود ورماه والقف بحضرموت، إلى جانب محافظات المهرة، الجوف، مأرب.

وأوضح مدير مكتب ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بوادي وصحراء حضرموت أن مشروع توزيع وتأمين المساعدات الغذائية سينفذ وفق خطة مرسومة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن المشروع يبدأ بتوزيع مساعدات غذائية تستهدف 300 أسرة، إلى جانب توزيع مواد إيوائية «خيام وبطانيات» تستهدف 1.800 فرد.

توزيع

وزع المركز 8.550 كرتونا من التمور في محافظتي شبوة والضالع، استفادت منها الأسر النازحة والفقيرة وأسر الشهداء، منها 7.250 كرتونا في مديرية عزان بمحافظة شبوة، و1.300 كرتون في مديريتي الحشاء وقعطبة بمحافظة الضالع.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المتنوعة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن.

مساعدات في محافظة صعدة

365

ألف ريال قيمة المساعدات

72

ألف مستفيد

30

ألف سلة غذائية

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1.500

خيمة

3.000

بطانية

6.000

حقيبة إيوائية

محتويات الحقيبة الإيوائية

غطاء بلاستيكي

بساط

أدوات مطبخ

وعاء ماء

موقد طبخ

شبكة للناموس

مصباح يعمل بالطاقة الشمسية