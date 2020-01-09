مشروع بـ365 ألف ريال لتوزيع مواد غذائية وإيوائية في صعدة

وأوضح مدير إدارة الإغاثة العاجلة بالمركز فهد العصيمي أنه سيجري بموجب الاتفاقية توزيع 30 ألف سلة غذائية و1.500 خيمة و3.000 بطانية، و6.000 حقيبة إيوائية، تحتوي الحقيبة الواحدة على غطاء بلاستيكي وبساط وأدوات مطبخ ووعاء ماء ومصباح يعمل بالطاقة الشمسية وموقد طبخ وشبكة للناموس، تشمل الأسر الأكثر احتياجا في محافظة صعدة والنازحين منها إلى الجوف ومأرب وحضرموت، إضافة إلى المناطق المحاذية لصعدة.
تدشين
دُشن أول من أمس في مديرية ثمود بحضرموت، مشروع توزيع وتأمين المساعدات الغذائية الممول من المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويتضمن المشروع توزيع 30 ألف سلة غذائية خلال العام الجاري، يستفيد منها 90.000 فرد من الأسر الفقيرة والنازحين، في مديريات ثمود ورماه والقف بحضرموت، إلى جانب محافظات المهرة، الجوف، مأرب.
وأوضح مدير مكتب ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بوادي وصحراء حضرموت أن مشروع توزيع وتأمين المساعدات الغذائية سينفذ وفق خطة مرسومة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن المشروع يبدأ بتوزيع مساعدات غذائية تستهدف 300 أسرة، إلى جانب توزيع مواد إيوائية «خيام وبطانيات» تستهدف 1.800 فرد.
توزيع
وزع المركز 8.550 كرتونا من التمور في محافظتي شبوة والضالع، استفادت منها الأسر النازحة والفقيرة وأسر الشهداء، منها 7.250 كرتونا في مديرية عزان بمحافظة شبوة، و1.300 كرتون في مديريتي الحشاء وقعطبة بمحافظة الضالع.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المتنوعة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن.
مساعدات في محافظة صعدة
365
ألف ريال قيمة المساعدات
72
ألف مستفيد
30
ألف سلة غذائية
1.500
خيمة
3.000
بطانية
6.000
حقيبة إيوائية
محتويات الحقيبة الإيوائية
غطاء بلاستيكي
بساط
أدوات مطبخ
وعاء ماء
موقد طبخ
شبكة للناموس
مصباح يعمل بالطاقة الشمسية
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