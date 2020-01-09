المعارضة تستعيد السيطرة على 5 قرى في إدلب

دمشق (وكالات)

أعلنت المعارضة السورية، استعادة السيطرة على 5 قرى في ريف إدلب الشرقي، أمس، بعد هجوم شنته على مواقع الجيش، مشيرةً إلى مقتل أكثر من 20 عنصراً من الجيش السوري.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير، التابعة للجيش السوري الحر: «شنت فصائل المعارضة، فجر الأربعاء، هجوماً على مواقع القوات الحكومية السورية، في قرى سمكة والبرسة فروان وبرنان شمال شرق مدينة معرة النعمان بريف إدلب الشرقي»، لافتاً إلى مقتل أكثر من 20 عنصراً من الجيش السوري، بينهم العميد جابر يحيى العلي، والعقيد سامر إبراهيم، على أطراف قريتي «برسة وسمكة»، واغتنام ثلاث دبابات وعربة نقل جنود، وتدمير ثلاث سيارات بيك أب.

وأكد القائد، أن الأحوال الجوية والضباب الكثيف وغياب الرصد، ساعدت في مفاجئة القوات الحكومية بالهجوم، وبعد مقتل جنودهم واغتمام دباباتهم انسحبوا من قريتين، مشيراً إلى أن مقاتلي الفصائل لا يزالون يواصلون تقدمهم باتجاه القرى الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، وبدء التمهيد النيراني على قريتي «برنان وخوين الشعر».

وبدأ الجيش، باستهداف مناطق سيطرة المعارضة في ريف حلب الجنوبي الشرقي، للضغط على فصائل المعارضة في ريف إدلب من جبهات حلب، للتقدم والسيطرة على الطريق الدولي حلب حماة، وتعرضت مدينة معرة النعمان والبلدات المجاورة لها، لقصف مدفعي وصاروخي عنيف.

وقال مصدر في الدفاع المدني، التابع للمعارضة السورية: «خرج آخر مركز إسعافي في مستشفى معرة النعمان المركزي عن الخدمة، بعد تعرضه لقصف بأكثر من 10 صواريخ وتدميره بشكل كامل»، وأضاف المصدر: «تعرضت بلدات تلمنس ومعصران ومعرشورين والدير الشرقي، وعدد من القرى لقصف صاروخي ومدفعي عنيف، من قبل القوات الحكومية السورية، بعد هجوم تعرضت له في ريف إدلب الشرقي».

وفي سياق آخر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بأن هناك استنفاراً متواصلاً من قبل القوات الأميركية المتواجدة في مناطق شمال شرقي سورية، تحسباً لأي عمليات إيرانية محتملة، وأضاف أن القوات تواصل تسيير دوريات في محيط حقل غاز كونيكو، وسط انتشار مكثف لعناصر قوات سورية الديمقراطية «قسد» على ساتر الحقل، مع عربات مصفحة وراجمات صواريخ، كما تواصل الطائرات الأميركية المسيرة التحليق المستمر بشكل مكثف، على طول نهر الفرات، لمراقبة أي تحركات هناك.