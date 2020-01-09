محمد إبراهيم (الجزائر) قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس تشكيل لجنة لتعديل الدستور برئاسة الخبير القانوني أحمد لعرابة ، وذلك تنفيذا لبرنامجه الانتخابي الذي تعهد به خلال حملته الانتخابية، بتعيينه لجنة لتعديل الدستور الجزائري.

وكلف تبون اللجنة بإعداد مقترحات لتعديل الدستور خلال شهرين، لتعرض على البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) للمصادقة، قبل أن تعرض على الشعب في استفتاء عام تمهيدا لتطبيقها.

واعتبر تبون في رسالة لعرابة أمس أن تعديل الدستور سيكون حجر زاوية في تشييد الجمهورية الجديدة التي تصبو إلى تحقيق مطالب الشعب الجزائري كما عبر عنها الحراك الشعبي، مضيفا أن مراجعة الدستور بصفة معمقة أصبحت أمرا مستحسنا بل وضروريا.

وأقر الدستور الجزائري الحالي في عام 2016، ويرى محللون أنه تم وضعه ليحقق مصالح نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف تبون أن مراجعة الدستور مستحسنة لكونها ستتيح تكريس إرادة الشعب الجزائري وطموحاته المشروعة، من خلال تنظيم استفتاء شعبي للمصادقة عليه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة خبراء لتعديل الدستور الجزائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.