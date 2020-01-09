سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية

أفادت مصادر أمنية بسقوط صواريخ في العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر في الشرطة "سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء ببغداد واشتعال النيران".

وقالت وسائل إعلام عراقية إن انفجارات دوت بعد استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بعدد من الصواريخ. وأضافت أن الانفجارين أعقبهما انطلاق صافرات الإنذار.

ونقلت وكالة أنباء "فرانس برس" عن مصدر أمني قوله "سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء وسط بغداد".

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وهذا الهجوم هو الثالث من نوعه منذ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية أميركية الأسبوع الماضي. ويأتي بعد 24 ساعة من هجوم صاروخي شنّته إيران على قاعدة عسكرية تضمّ جنوداً أميركيين في غرب العراق.

وأفاد شهود عيان بأن الانفجارين هما الأقوى في سلسلة الهجمات على المنطقة الخضراء.

وشهدت بغداد، خلال الأيام الماضية، سقوط قذائف على المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد حيث مقر العديد من الوزارات وسفارات الدول بينها سفارة الولايات المتحدة.