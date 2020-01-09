مقتل 4 جنود أتراك في تفجير سيارة شمال سوريا

لقي مصرع 4 جنود أتراك، اليوم الأربعاء، في تفجير سيارة شمال شرقي سوريا، وفقا لبيان من وزارة الدفاع التركية.

ولم تكشف الوزارة مزيدا من التفاصيل عن مكان الانفجار أو الجهة المسؤولة عنه.

وكان الجنود يقومون بدوريات عندما وقع الهجوم في المنطقة، التي سيطرت عليها القوات التركية بعد العملية الأخيرة ضد القوات الكردية التي تدعمها واشنطن العام الماضي.

Advertisements

وفي أكتوبر الماضي، شنت القوات التركية هجوما عسكريا على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وبعد ما يزيد على أسبوع من العدوان توصلت واشنطن وأنقرة إلى قرار وقف إطلاق نار مؤقت في شمالي سوريا، وإيقاف العملية العسكرية التركية لضمان انسحاب آمن لقوات سوريا الديمقراطية.

وسيطرت تركيا والفصائل الموالية لها على مناطق كانت تحت سيطرة الأكراد، ومنطقة بطول 120 كلم على الحدود منذ بدء عمليتها العسكرية على شمال سوريا، الأمر الذي تسبب بمقتل المئات ونزوح 300 ألف شخص.