كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تكشف النقاب عن تطوير منظومة لاعتراض الصواريخ والقذائف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنها "على وشك استكمال تطوير منظومة دفاعية حديثة؛ لاعتراض الصواريخ والقذائف تعمل بواسطة أشعة الليزر"، فيما يعد إنطلاقة تكنولوجية تأريخية في مجال حماية سماء الدولة، بوجه اعتداءات صاروخية.

وأوضحت قناة "مكان" الإسرائيلية، أن "هذا المشروع ينفذ بالتعاون مع سلطة تطوير الوسائل القتالية وشركة (البيت) للصناعات العسكرية".

ونقلت القناة الإسرائيلية، تصريحات المسؤول العسكري في وزارة الدفاع الإسرائيلية، يانيڤ روتيم، بالقول: إن "هذه المنظومة سوف تستعمل أيضاً لاعتراض قذائف هاون وصواريخ مضادة للدبابات، وستحسّن من أداء قوات الدفاعات الجوية لمهامها القتالية".

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وستكون المنظومة مكملة لمنظومة القبة الحديدية، كما لا يتوقع أن تكون بديلا لمنظومة القبة الحديدية بل تعمل إلى جانبها، وذلك نظرا لعجزها عن إصابة صواريخ وإسقاطها في الحالات التي تسود فيها أحوال جوية غائمة أو مغبرة، بحسب ما نقلت القناة الإسرائيلية.

وقالت القناة: إن "من أبرز أفضليات هذه المنظومة، تكاليف استعمالها الرخيصة والمقدرة بدولارات معدودة لكل عملية اعتراض، وذلك مقارنة مع التكاليف العالية لاستخدام منظومة القبة الحديدية، والتي بلغت العام الماضي نحو مليار شيقل".

وترجح مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن "اختبار المنظومة سيبدأ في النصف الثاني من العام الجاري، على أن تصبح عملياتية في مطلع السنة المقبلة".