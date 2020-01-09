مصارد أمنية تكشف عن معلومات جديدة حول حادث الطائرة الأوكرانية

قالت مصادر أمنية كندية، مساء اليوم الأربعاء، إن "التقييم الأولي للمخابرات الغربية يستبعد أن تكون الطائرة الأوكرانية قد سقطت في إيران من جراء إصابتها بصاروخ"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، في وقت سابق من اليوم، بتحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران وعلى متنها 180 راكباً، وهي من نوع "بوينج 737"، وتحطمت بعد إقلاعها بسبب خلل فني، مشيرة إلى ان الطائرة الأوكرانية تحطمت بعد إقلاعها من مطار الخميني في إيران.

ورفضت السلطات الإيرانية، مساء اليوم، تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة للولايات المتحدة الأمريكية.

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وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أنه تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية، التي تحطمت خارج العاصمة طهران، اليوم.

ونقل التلفزيون عن مسؤول إيراني، قوله: إن "الصندوقين تعرضا لأضرار، لكن يُعتقد أنه لا يزال من الممكن استخلاص بياناتهما".

كما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي توجه فريق خاص من رجال البحث والإنقاذ إلى إيران، مساء اليوم؛ للوقوف على أبعاد حادث تحطم طائرة الركاب بوينج 737-800 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن الحكومة ستخاطب شركاء دوليين لضمان التحقيق بتعمق في تحطم الطائرة الأوكراني، مما أسفر عن مقتل 176 شخصاً منهم 63 كندياً.