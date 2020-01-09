صواريخ إيرانية تدمر منشآت أمريكية في العراق والكونجرس يستعد غدا لمنع ترامب من خوض الحرب

‏أعلنت الأركان الأمريكية، ليلة اليوم الأربعاء، عن عودة إيران لاستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، واعترف قائد هيئة الأركان الأمريكية، بأن 11 صاروخا إيرانيا سقطت على قاعدة عين ‎الأسد، ما تسبب في تدمير منشآت وعتاد وطائرات.

التطورات الميدانية وتصاعد التوتر بين إيران وأمريكا على الأراضي العراقية، يأتي بالتزامن مع إعلان رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أن المجلس الذي يهيمن عليه حزبها الديموقراطي، سيصوت غدا الخميس على مشروع قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من خوض حرب ضد إيران، بعدما أمر باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وقالت بيلوسي، إن “مخاوفنا لم تتبدد” على الرغم من المعلومات السرية التي اطلع عليها النواب من مسؤولين كبار في إدارة ترامب خلال جلسة مغلقة عقدت لإطلاعهم على الظروف التي أملت على ترامب إصدار الأمر باغتيال سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قتل في غارة جوية أميركية في بغداد الأسبوع الماضي.

وكانت إيران، قد قصفت ليلة أمس قاعدتين أمريكيتين، ردا على القصف الأمريكي الذي أودى بأحد أكبر قادتها العسكريين، قبل أن يعلن وزير خارجيتها، صباح اليوم الأربعاء، عن انتهاء الرد الإيراني في العراق.