اتحاد طنجة يضم إجروتن

تعاقد فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مع الجناح الهجومي توفيق إجروتن، ليعزز صفوف الفريق الأزرق خلال الفترة القادمة.

وانضم إجروتن إلى “فارس البوغاز” بموجب عقد يمتد لسنة ونصف، قادما من فريق النهضة البركانية، ليكون بذلك الانتداب الخامس للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقبل إجروتن، ضم اتحاد طنجة، محمد المودن، ومحمد الشيبي، وعبد الغني معاوي، بالإضافة إلى البرتغالي كارلوس فورتيز.

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وتأمل مكونات الاتحاد، أن تساعد هذه التعاقدات فريقها على العودة إلى سكة الانتصارات، والابتعاد عن المراكز الأخيرة في دول ترتيب البطولة الاحترافية.

يذكر أن اتحاد طنجة، يحتل المركز قبل الأخير في الترتيب برصيد 9 نقاط، من فوزين، و3 تعادلات، بينما تعرض للهزيمة في 5 مباريات، علما أن للفريق مباراة ناقصة.