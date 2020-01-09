اللد: إصابات في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب أربعة أشخاص في جريمة إطلاق نار، وقعت مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة اللد.
وقالت الشرطة في بيان مقتضب إنها تلقت بلاغا عن إطلاق نار في شارع "همحكار" في مدينة اللد، بالتزامن مع تلقيها بلاغًا آخر من مستشفى "آساف هروفيه" يفيد بوصول أربعة مصابين بجروح طفيفة.
وذكرت الشركة أن قواتها وصلت إلى موقع الجريمة، وباشرت التحقيق في ملابسات الواقعة، ولم ترد تقارير حول اعتقال أي مشتبه به.
من جهتها، أفادت مصادر طبية بوصول أربعة أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية إلى مستشفى "آساف هروفيه" في صرفند.
ولفتت المصادر إلى طفل بين المصابين الأربعة، وذلك من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول حالتهم الصحية وطبيعة إصاباتهم، مكتفية بالتشديد على أن جراحهم طفيفة.
هذا، وشهدت البلدات العربية تصاعدا في أعمال العنف وجرائم إطلاق النار، وطالب المواطنون الشرطة بالعمل بكل جدية من أجل محاربة العنف والجريمة وتوفير الأمن والأمان.
وقتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.
وتكررت المشاهد المأساوية إثر تزايد أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية بالبلاد، ولم تنجح الشرطة بفك ألغاز غالبية الجرائم، وادعت أنها نجحت بفك ألغاز 39 جريمة من بين 93 جريمة اقترفت في العام 2019.
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