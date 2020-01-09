شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سقوط صاروخي كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد ولاخسائر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:39 صباحًا, 9 يناير 2020 م المناطق - وكالات سقط صاروخا كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد مساء اليوم من دون أن يسجل وقوع خسائر بشري.

وأكد بيان مقتضب لخلية الإعلام الأمني العراقية أنه سمع دوي صفارات الإنذار في المنطقة الخضراء إثر سقوط الصاروخين مباشرة.

ووعدت خلية الإعلام الأمني في بيانها بإيراد مزيد من التفاصيل حول الحادث وملابساته لاحقًا.

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